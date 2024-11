O Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu manter o habeas corpus de Gusttavo Lima, 36, nesta terça-feira (5/11).

A 4ª Câmara Criminal do TJ-PE acatou a decisão de revogar a prisão preventiva do cantor. O órgão reafirmou a liminar concedida pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão no final de setembro.





Com isso, Gusttavo seguirá livre até o fim das investigações da Operação Integration, da Polícia Civil do Pernambuco. No caso, ele é um dos suspeitos de envolvimento em crime de lavagem de dinheiro envolvendo casas de aposta online.





Anteriormente, a juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, havia solicitado a prisão preventiva do cantor. Na ocasião, ela argumentou que o sertanejo teria dado "guarida a foragidos" e "forte relação financeira com os indivíduos" investigados no caso.





A Operação Integration foi a mesma responsável pela prisão de Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra. Após passarem dias detidas em Pernambuco, as duas também tiveram suas ordens de prisão revogadas.