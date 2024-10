Em entrevista ao portal jurídico Migalhas publicada nesta quarta, o sertanejo Gusttavo Lima se defendeu após ser indiciado pela Justiça em um suposto esquema envolvendo as bets. "Eu nem sei como lava dinheiro", disse ele.





Ele teve a prisão preventiva decretada no final de setembro, no contexto da operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que já havia levado à prisão a empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra e outros investigados --Lima é suspeito de lavagem de dinheiro e associação criminosa.





A prisão preventiva do cantor foi revogada no dia seguinte pela Justiça. Na entrevista ao portal, Lima comentou sobre sua associação com a casa de apostas Vai de Bet.





"O contrato foi firmado em 2022. A gente cumpriu 100% com a empresa, e a empresa 100% com a gente. Nesses dois anos eu fui garoto propaganda deles. Não sou dono da Vai de Bet, é isso, isso é uma grande loucura, esse achismo de querer me ligar a tudo isso, como se eu fosse o chefe do negócio. Esse tipo de contrato a gente tem com, no mínimo, oito grandes marcas. A gente tem essa parceria e executa parcerias fora do Brasil", disse ele.





Lima também defendeu a regularização das bets pelo governo e falou sempre ter alertado o seu público de que "jogo não é renda, é diversão".