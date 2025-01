'Poste do Caiado': Gusttavo Lima disse a Bolsonaro que tentaria o Senado

Jair Bolsonaro e Gusttavo Lima se falaram nessa quarta-feira (1º/1), e o cantor sertanejo disse ao ex-presidente que seria candidato ao Senado por Goiás em 2026. Depois da notícia de que Lima disputaria a presidência, interlocutores de Bolsonaro checaram se procedia a informação publicada pela jornalista Lilian Tahan e confirmaram a veracidade.

Bolsonaro deu de ombros e interpretou os pretensos planos do cantor como um movimento desenhado por Ronaldo Caiado. Gusttavo Lima e o governador de Goiás, que também já se lançou candidato ao Palácio do Planalto em 2026, são amigos.

Na visão do ex-presidente, Caiado, atualmente inelegível e sob ataque de parte da direita, articulou o balão de ensaio do cantor para se proteger e manter os próprios planos rumo ao Palácio do Planalto em menor evidência.

No entorno mais próximo de Bolsonaro, a propósito, Gusttavo Lima passou a ser chamado de "Poste do Caiado".