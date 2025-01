Um policial militar (PMMG) ficou preso em um dos elevadores do prédio Alterosa, da Cidade Administrativa, localizada no Bairro Serra Verde, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (3/1).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), ele foi retirado do elevador sem ferimentos. O motivo ainda está sendo apurado.

Os elevadores da sede oficial do governo vêm dando dor de cabeça desde o final de 2023, quando um servidor de 66 anos morreu após subir 13º andares de escada do prédio Minas Gerais devido à uma falha nos elevadores do prédio.

Há dois meses, em novembro do último ano, alguns funcionários também ficaram presos no elevador por cerca de 15 minutos. Eles precisaram abrir a porta manualmente para sair do elevador. A pane ocorreu, à época, logo após os equipamentos ficarem interditados por meses para reparo.

A reportagem entrou em contato com o Governo de Minas para obter posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.

A Seplag divulgou uma nota sobre o ocorrido. Confira abaixo.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) informa que na manhã desta sexta-feira (3/10) um dos elevadores do prédio Alterosas, localizado na Cidade Administrativa, teve uma falha momentânea em seu sistema.

A equipe técnica foi acionada e a situação foi resolvida pela equipe da empresa de manutenção dos elevadores, sem colocar em risco a segurança dos usuários.

Ressalta-se que a questão foi pontual e não tem relação com as obras de reparos nos elevadores dos prédios Minas e Gerais, realizadas no ano passado. Todos os elevadores, inclusive, já voltaram a operar normalmente.

A Cidade Administrativa dispõe de quatro técnicos de manutenção de elevadores alocados no complexo, de 7h às 19h, de segunda à sexta-feira. Todos os elevadores da Cidade Administrativa possuem Relatório de Inspeção Anual e, além dessa inspeção exigida pela legislação municipal, os equipamentos também passam por manutenções preventivas mensais conforme estabelecido nos contratos firmados com a empresa Elevadores Otis Ltda e com a empesa Elevadores Atlas Schindler Ltda. A legislação municipal de Belo Horizonte determina a inspeção anual, mas, pelo contrato do Governo de Minas, as vistorias são realizadas mensalmente.

A Intendência da Cidade Administrativa também cumpre rigorosamente as normas acima citadas, mantendo os livros e laudos de inspeção dos elevadores nos halls de entrada de cada prédio.