RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gusttavo Lima, 35, anunciou que vai se candidatar à Presidência da República em 2026. Faltando um ano e meio para as eleições e ainda sem partido, ele resolveu colocar o próprio nome à disposição. A assessoria do cantor confirmou à reportagem a intenção do sertanejo nas eleições para autoridade máxima do Poder Executivo. "O nome do cantor está à disposição, caso o país venha a precisar".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





"O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem", afirmou o cantor sertanejo.





Apoiador assumido de Jair Bolsonaro (PL), ele ainda não sabe se terá o apoio do ex-presidente. "Chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população", disse o artista.





Gusttavo Lima, que teve suas contas bloqueadas pela Justiça em uma investigação sobre um suposto envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro usando as bets, afirmou que vai começar a conversar com várias grupos políticos para poder viabilizar a sua entrada na política.





No final de setembro, o cantor foi indicado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Gusttavo chegou a ter um pedido de prisão expedido, mas a decisão foi derrubada em segunda instância. Segundo os investigadores, o esquema envolvia jogos do bicho e de azar e bets de apostas.