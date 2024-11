Motivo de dor de cabeça desde o fim do ano passado, alguns dos elevadores da Cidade Administrativa voltaram a funcionar nesta segunda-feira (4/11) depois de reparos realizados na sede do Executivo Estadual. As obras que acontecem desde julho não parecem ter surtido efeito, já que no dia de retomada do equipamento, servidores registraram o estrago de um elevador do prédio Gerais que deixou os funcionários presos por cerca de 15 minutos. Assista ao vídeo gravado pelos servidores:

Servidores procuraram a reportagem para relatar que há poucos elevadores funcionando e todos os funcionários já retornaram ao regime de trabalho presencial. A alta demanda faz com que os equipamentos operem sempre lotados.

Presos no elevador, servidores registraram em vídeo os momentos em que ficaram parados no sexto andar do edifício Gerais, que junto com o prédio Minas formam a estrutura administrativa do governo estadual. No registro, eles também mostram que o telefone interno para contatar a emergência não estava funcionando.

Desde maio, servidores da Cidade Administrativa foram autorizados a cumprir suas funções no regime de teletrabalho por causada ausência dos elevadores. Embora uma medida da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) tenha renovado a possibilidade do trabalho remoto até setembro de 2025, parte dos funcionários já voltou para o regime presencial.

No cronograma de obras divulgado pelo governo estadual em julho, estava prevista a entrega de 24 elevadores em setembro, mais 24 em novembro e 10 em dezembro. As intenções foram orçadas em R$ 2,5 milhões e justificadas pelo Executivo como necessárias para a correção de problemas associados à má construção da Cidade Administrativa, inaugurada em 2010.

Problema pontual





Em resposta à reportagem, a Seplag informou que os elevadores dos prédios Minas e Gerais estão funcionando normalmente e não foi reportado nenhum problema mecânico. Sobre o incidente gravado no elevador na manhã desta segunda-feira, a pasta afirma que se tratou de um caso isolado de falha no sistema de comunicação de um equipamento específico com a casa de máquinas.





O governo estadual afirma que o problema no elevador registrado no vídeo foi resolvido pela empresa de manutenção de elevadores que conta com quatro técnicos de prontidão na Cidade Administrativa em horário comercial.





A nota enviada pela Seplag ainda afirma que a segurança dos elevadores foi atestada após as intervenções que tiveram como objetivo reforçar as estruturas metálicas que fixam os equipamentos. A deficiência nesta sustentação foi apontada como o problema que atrapalhava o funcionamento do maquinário, segundo diagnóstico feito no início do ano.





“A segurança dos elevadores que tiveram a utilização retomada foi atestada pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), responsável pela obra de reforço estrutural nos pilares metálicos de fixação das guias dos contrapesos, e pela empresa Otis, que submeteu os equipamentos à configuração e à conferência das partes elétrica, mecânica e de automação. Adicionalmente, a Intendência da Cidade Administrativa, além de providenciar a limpeza profunda das cabines dos resíduos das obras, realizou também inúmeras horas de teste de uso antes da liberação dos elevadores”, diz trecho da nota.