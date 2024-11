romeu zema esteve em Xangai, na china, em novembro do ano passado, onde acertou investimentos com empresários da cidade para Minas Gerais

O governador Romeu Zema (Novo) embarca neste sábado (2/11) para uma missão internacional na China, no Azerbaijão e em Portugal. Acompanhado de alguns parlamentares, o chefe do Executivo mineiro terá uma série de compromissos na Ásia e na Europa até o próximo dia 16. Sua permanência acima de 15 dias fora do Brasil foi autorizada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesta semana. De acordo com o governo do estado, o objetivo da viagem é atrair investimentos e promover o estado como destino turístico.



O primeiro destino de Zema é a China, a segunda potência econômica do planeta, já visitada por ele, em missão oficial, no ano passado. Lá, ele vai participar do “Brasil China Business Forum”, no dia 7/11 (quinta-feira), cujo objetivo é discutir temas fundamentais para as relações comerciais e econômicas entre os dois países, visando proporcionar ao estado oportunidades de negócios e networking.



Organizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o evento terá um painel dedicado especialmente à apresentação de Minas Gerais para os investidores. Além de Zema, compõem a delegação mineira os secretários de Estado da Casa Civil, Marcelo Aro, e de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, e o presidente da Agência de Promoção de Investimentos do Governo Minas Gerais (Invest Minas), João Paulo Braga, além de representantes de empresas do setor da mineração.



Também fazem parte da comitiva, a prefeita de Vespasiano, Ilce Rocha (PSDB); sua filha, a deputada estadual Nayara Rocha (PP); e também os parlamentares estaduais Carlos Henrique (Republicanos), Enes Cândido (Republicanos) e Zé Laviola (Novo) e também o deputado federal Hercílio Coelho Diniz (MDB). Os parlamentares e a prefeita, que já embarcaram para a China, viajam a convite da Fiemg.



Eles vão participar, juntamente com o governador, entre 4 e 8 de novembro, da maior feira de importação da China e de um jantar com empresários locais.



“O Brazil China Business Forum vai promover debates que possibilitem oportunidades de negócios entre os dois países, com o intuito de apresentar as características e diferenciais dos negócios realizados no Brasil e das suas indústrias e, com isso, oportunizar investimentos para o estado de Minas Gerais entre os países”, informou a gerente do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Fiemg, Rebecca Macedo.



Além do fórum, a Fiemg também promoverá durante a Missão China o jantar “The Bearer of The Future”, que vai homenagear um empresário mineiro comprometido em desenvolver soluções sustentáveis para garantir o amanhã.



O segundo destino do governador é Baku, capital do Azerbaijão, onde será realizada, entre 11 e 22 de novembro, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP29). O vice-presidente Geraldo Alckmin e governadores de outros estados também devem estar presentes. Na ocasião, Alckmin deve apresentar o plano brasileiro para enfrentamento das mudanças climáticas.



A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva era aguardada na COP29, mas a viagem foi cancelada por recomendação médica em função do acidente doméstico sofrido por ele recentemente. Na COP29, Zema deve apresentar resultados das ações do estado para recuperação e preservação ambiental e programas do estado para o desenvolvimento sustentável, entre eles o de produção de energia solar fotovoltaica. De acordo com levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), cerca de um quinto de toda a energia solar produzida no Brasil está concentrada em Minas Gerais.

O último destino da missão internacional será Lisboa, logo após a participação na COP29 no Azerbaijão. O governador e sua comitiva chegam em 13 de novembro e permanecem no país por três dias. Na capital portuguesa, ele participa da “Web Summit”, maior conferência de tecnologia e empreendedorismo da Europa, onde o Brasil terá um pavilhão que reunirá cerca de 500 empresas nacionais. Zema também vai lançar a nova fase do programa Compete Minas, que tem por objetivo atrair eventos globais para o estado, além de participar de encontros com empresários.



OUTRA VISITA

Romeu Zema esteve na China em novembro do ano passado, quando anunciou a implantação de uma nova fábrica com investimentos do país asiático em Minas Gerais. Em Xangai, ele assinou despacho que autorizou a construção da unidade industrial da Celer Biotecnologia em parceria com a empresa chinesa Guangzhou Wondfo Biotech, em Montes Claros, no Norte do estado. Para este projeto, está previsto o investimento de R$ 17 milhões no período de 2023 a 2026, como geração de cem novos postos de trabalho.



“Para mim, é muito importante ver a Região Norte do estado ganhando novos investimentos. Sendo na área da saúde é ainda mais gratificante, pois, além dos empregos gerados, essa fábrica vai significar melhorias no atendimento, uma vez que ter a possibilidade de fazer um teste e receber o resultado na hora pode salvar vidas”, destacou o governador, na reunião na cidade chinesa.

Zema foi acompanhado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite. Na ocasião, o parlamentar ressaltou o bom relacionamento entre o governo, a Assembleia e os demais poderes na atração de empresas para o estado. “É um momento de consolidar mais um investimento para Minas Gerais. Fico feliz duplamente por ser um investimento no meu estado e, nesse caso específico, também na minha cidade natal, Montes Claros”.



A Celer Biotecnologia é uma empresa mineira que atua no segmento de diagnóstico clínico humano, veterinário e no desenvolvimento e produção de sistemas de instrumentação e automação laboratorial. Em parceria com a empresa chinesa Guangzhou Wondfo Biotech, produz exames para diversas finalidades, com tecnologia de ponta que garante um diagnóstico praticamente imediato e com confiabilidade. A tecnologia é semelhante à aplicada nos testes rápido de COVID-19.