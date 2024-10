Após recusar um encontro com o presidente Lula (PT) para discutir segurança pública, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), mantém sua agenda regular no interior do estado. Nesta quinta-feira (31/10) pela manhã, Zema participou da inauguração da Unidade Industrial Cooperativa Central dos Produtores Rurais em Curvelo.

No início da tarde, o governador visitoriou uma Unidade Básica de Saúde em Corinto, na Região Central do estado. Em seguida, ele se reuniria com o prefeito de Inimutaba, Emerson Danezzi (PSD).





Zema recusou o convite do presidente para participar de um encontro com governadores, marcado para esta quinta-feira (31/10), em Brasília. A reunião discutiria uma proposta de emenda à Constituição (PEC), que visa reformar a estrutura da segurança pública no país. Além de Zema, o chefe do Executivo de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), também não vai à reunião.





O secretário adjunto de Segurança Pública, Cel BM Edgard Estevo, vai representar o governador de Minas neste compromisso.





Em ofício enviado à presidência, Zema justificou a ausência, alegando que o evento seria "apenas um momento para discursos políticos". “Aguardo um avanço mais objetivo, com a apresentação prévia de uma proposta aos governadores, para que possamos nos preparar para uma reunião construtiva e com encaminhamentos concretos”, afirmou.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ele também fez críticas ao governo Lula, ressaltando que projetos apresentados por ele ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, não obtiveram retorno. Segundo Zema, a segurança pública é "prioridade" em sua gestão, e ele questiona a efetividade das ações do governo federal nesse setor.