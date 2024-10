A ALMG derrubou veto do governador e autorizou viagem à China

Com as votação dos vetos que travavam a pauta da Assembleia, outros projetos passaram a ser analisados pelos deputados nesta quarta-feira (30/10), entre eles o que autoriza o governador Romeu Zema (Novo) a viajar para fora do Brasil em missão oficial.

Entre 2 e 17 de novembro, o governador viaja para China, Azerbaijão e Portugal.





De acordo com a mensagem de Zema enviada ao Parlamento, ele vai para Xangai, na China, participar do "Brazil China Business Forum" e também da 29ª Conferência Anual das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 29) que será sediada em Baku, no Azerbaijão e da Lide Brazil Conference Lisbon, em Lisboa, Portugal, evento internacional que reúne autoridades, empresários e investidores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia