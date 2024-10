O governador Romeu Zema (Novo) encaminhou para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) um projeto de lei que propõe a criação de uma agência reguladora autônoma de transportes. O projeto foi lido em plenário nesta quarta-feira (30/10) e anexado à uma proposta semelhante, o PL 1715/2023, já em tramitação no Parlamento.





Batizada de Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais (Artemig), a autarquia terá como objetivo regular e fiscalizar os contratos de infraestrutura rodoviária, aeroportuária, hidroviária e ferroviária de competência do estado, que sejam prestados pela iniciativa privada, como as concessões para exploração das rodovias estaduais.







A agência é uma reivindicação dos deputados, principalmente os que representam os moradores do Triângulo e do Sul de Minas, para fiscalizar os contratos de exploração das rodovias mineiras entregues para a iniciativa privada por meio de concessão, incluindo as vias federais que foram estadualizadas em 2022. Um dos objetivos seria fiscalizar a cobrança de pedágios. Desde o ano passado, tornou-se comum deputados gravarem vídeos em meio a protestos da população contra a cobrança de pedágio.



Atualmente, cinco trechos de rodovias estaduais em Ouro Preto e Mariana; Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e Central e Zona da Mata são explorados pela iniciativa privada. A nova agência também fiscalizaria os contratos de concessão dos aeroportos da Pampulha, em Belo Horizonte, e de Goianá, na Zona da Mata, e do metrô da RMBH.

Há ainda o contrato de concessão do Rodoanel da RMBH, que terá aproximadamente 70 quilômetros de extensão, cujas obras estão previstas para começar no ano que vem.

