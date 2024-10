A sessão da Câmara de Vereadores de Coronel Martins (SC) virou assunto nas redes sociais quando dois parlamentares brigaram durante a reunião da última segunda-feira (28/10).

Imagens transmitidas pela casa legislativa mostram Arlenio Cecatto (PT), o Chico, correndo atrás de Luiz Carlos Savi (PSD), o Luizinho. Eles protagonizaram um momento digno de comédia pastelão, circundando a mesa e se escondendo atrás de outros vereadores.

A confusão aconteceu após Luizinho falar no microfone da Casa contra Chico. Luizinho atacava o colega, que foi candidato a prefeito da cidade, mas perdeu para o atual prefeito, Moacir Bresolin (PSD), que foi reeleito para o cargo.

"Tem nossa unidade de saúde, tem psicóloga, tem psiquiatra, então é só ir lá. Para louco tem tratamento", disse em um momento. Na transmissão é possível ouvir outra pessoa falando, mas não dá para entender o conteúdo. "Cala a boca, baba ovo", respondeu Luizinho, que chegou a pedir respeito, mas a correria tomou conta.





A presidente da Casa, Rosa Maria Camargo (PT), tentou controlar a situação, em vão. "Somos adultos, vamos manter a ordem na casa, por favor", disse. Momentos depois, ela encerra a sessão, anunciando que o próximo encontro ocorre no dia 11 de novembro.







Antes de a transmissão acabar, Chico voltou a correr atrás de Luizinho. Segundos depois, a live se encerra.

Repercussão





Em nota, a Câmara informou que está tomando as medidas cabíveis "em consonância com o Regimento Interno da Casa Legislativa". "Toda e qualquer atualização sobre o assunto será informada nos canais oficiais da Câmara", comunicou.





Hoje (30/10), os vereadores da cidade se reúnem para decidir quais medidas serão tomadas contra os dois parlamentares que se envolveram na confusão. De acordo com o G1, amanhã o setor jurídico da Câmara avalia o regimento interno e decide se haverá advertências aos envolvidos.





Já Arlenio Cecatto veio a público dizendo que foi vítima de palavras que "ultrapassaram qualquer limite do decoro parlamentar" e que não pôde "aceitar calado". "Como representante eleito pela comunidade, sempre pautei minha atuação pelo respeito e pelo compromisso com o debate construtivo. Contudo, sou humano, e não pude aceitar calado a tentativa de desqualificar minha integridade e a confiança que recebi dos eleitores", declarou.





Luiz Carlos Savi declarou ao G1 que apenas respondeu o que Chico teria falado em uma sessão passada. "Eu fui dar resposta para ele, falou praticamente a mesma coisa para mim, ou pior", defendeu.





Coronel Martins tem 2605 habitantes e fica a 579 quilômetros da capital do estado, Florianópolis. Os comentários de moradores da cidade criticam o comportamento dos vereadores. “Se o Brasil fosse justo o brigão perderia o mandato”, disse um perfil. “Vergonha...Viralizou a nível nacional”, comentou outro. “Na próxima parafusem as cadeiras”, escreveu um terceiro, se referindo à cadeirada do então candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) no seu oponente Pablo Marçal (PRTB).