A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), disse, nesta terça-feira (29/10), que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), ofende o PT “fazendo graça”. A parlamentar afirmou que o ministro deveria "focar nas articulações políticas do governo" e ter "mais respeito com o partido".

As críticas de Gleisi são uma resposta a uma fala de Padilha, que disse que o PT precisa fazer uma “avaliação profunda” após as eleições municipais deste ano. “Enquanto filiado ao PT, deputado federal pelo PT, tenho certeza absoluta que o PT vai, tem que fazer, uma avaliação profunda desse debate das eleições municipais”, disse Padilha, ontem, a jornalistas na porta do Palácio da Alvorada.

"Temos de refrescar a memória do ministro Padilha, o que aconteceu conosco desde 2016 e a base de centro e direita do Congresso que se reproduz nas eleições municipais, que ele bem conhece. Pagamos o preço, como partido, de estar num governo de ampla coalizão. E estamos numa ofensiva da extrema direita", escreveu Gleisi no X (antigo Twitter).

"Ofender o partido, fazendo graça, e diminuir nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças. Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Mais respeito com o partido que lutou por Lula Livre e Lula Presidente, quando poucos acreditavam", completou.

