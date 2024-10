Bras..lia (DF), 25/10/2024 - Ferimento na cabe..a do presidente Luiz In..cio Lula da Silva, que participa de cerim..nia de assinatura do novo acordo de repactua....o da repara....o dos danos da trag..dia de Mariana (MG). Foto: Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou ao hospital para retirar os pontos do corte que sofreu na cabeça. Nesta segunda-feira (28/10) o presidente retornou ao Hospital Sírio Libanês, onde foi atendido quando sofreu o acidente doméstico para retirar os pontos e reavaliar o estado geral de saúde.

No último dia 19, Lula caiu dentro de casa, enquanto usava o banheiro no Palácio do Planalto.

Após a queda, o presidente foi levado ao hospital onde foi constatado uma hematona interno. Os médicos recomendaram que o presidente evitasse viagens de longa distância. Por a participação do Brasil na Cúpula do Brics, que estava prevista para ser presencial foi realizada por videoconferência.

Nesta segunda-feira (29/10) o presidente também resolveu cancelar a viagem que faria ao Azerbaijão para participar da COP 29. O vice-presidente Geraldo Alckimin, representará o Brasil no evento.

*Com informações da Agência Brasil