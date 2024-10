O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se recupera de ferimentos causados por uma queda, antecipou o retorno ao trabalho para esta sexta-feira (25/10), com o intuito de participar de um acordo entre os envolvidos no rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, na Região Central de Minas. Inicialmente, a retomada das atividades executivas só deveria acontecer na segunda (28/10).

A presença de Lula na assinatura do acordo foi confirmada pela assessoria da Presidência da República. Na reunião, marcada para as 9h30, no Palácio do Planalto, ocorrerá a Assinatura de Repactuação do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta de Mariana, que tem o objetivo de reparar danos causados no rompimento da barragem da mineradora Samarco, no Distrito de Bento Rodrigues, em Mariana.

O desastre, ocorrido em novembro de 2015, matou 19 pessoas e causou imensuráveis danos ambientais à bacia e à foz do Rio Doce, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Desde então, as vítimas do rompimento aguardam por ressarcimentos das empresas Samarco, Vale e BHP, responsáveis pela barragem.

O termo judicial tramitou no Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) e envolveu, além das mineradoras, os governos federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo. A proposta apresentada aos moradores de Bento Rodrigues, totalmente destruído pela lama, foi de R$ 167 bilhões, sendo que R$ 130 bilhões constituem novos recursos.

Acidente doméstico

Lula se afastou momentaneamente das atividades presidenciais após sofrer uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, no último sábado (19/10). A equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília (DF), diagnosticou um ferimento na nuca e um leve traumatismo craniano.





Em consequência das recomendações médicas de repouso, todos os compromissos oficiais foram cancelados. Assim, no último domingo (20/10), o presidente não viajou a Kazan, na Rússia, onde participaria de uma reunião dos BRICS. Na manhã dessa terça-feira (22/10), porém, Lula conversou com Vladimir Putin por telefone.