Nesta quinta-feira (24/10), a prefeita de Uberaba, no Triângulo Mineiro, Elisa Araújo (PSD), e candidata à reeleição, recebeu a visita do governador do estado, Romeu Zema (Novo). Única cidade do interior de Minas Gerais a decidir a eleição em segundo turno, os eleitores de Uberaba voltam às urnas, no próximo domingo (27/10), para escolher entre a prefeita Elisa e o ex-deputado estadual, Tony Carlos (MDB).

Em Uberaba, Zema saiu do aeroporto, no começo da tarde de hoje, com destino à unidade básica de saúde do Bairro Beija-Flor. O local, que está em obras, está sendo reformado com recursos do acordo de Brumadinho, segundo informações da assessoria de imprensa de Elisa Araújo.





"O governador Zema tem sido um parceiro essencial para Uberaba, sempre atento às nossas demandas e pronto para contribuir com soluções. A nova UBS do Beija-Flor, junto com outras 11 e mais 3 CRAS estão em reforma com os recursos do repasse de Brumadinho, mais de R$ 15 milhões. Esse é um exemplo claro de como a gestão responsável e comprometida pode transformar a realidade, trazendo mais saúde e dignidade para quem mais precisa. Além disso, fortalecemos a nossa capacidade de resposta em situações de emergência com a atualização do helicóptero dos Bombeiros, que é o mais moderno de MG. E em breve teremos a inauguração do novo Heliporto do HC, obra que recebeu um aporte de mais de oito milhões do estado", disse Elisa Araújo.





Além da visita à UBS, o governador também está em Uberaba para participar, ao lado da candidata à reeleição, de uma caminhada pela Avenida José Valim de Melo.





Elisa Araújo vai enfrentar no segundo turno o empresário e jornalista Tony Carlos pela segunda vez consecutiva. Ele, que já foi vereador por seis mandados e deputado estadual por dois mandatos, conta com o apoio do ex-prefeito Paulo Piau, que ficou em quinto lugar, entre os seis candidatos que concorreram ao executivo em 6 de outubro.





Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Elisa obteve 46,29% dos votos válidos contra 28,21% do adversário no 1º turno.





Em 2020, a empresária Elisa Araújo, de 42 anos, se tornou a primeira mulher a governar Uberaba. Além disso, ela se tornou a candidata mais jovem a vencer uma eleição ao comando da prefeitura.