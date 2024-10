Bruno Engler segue com a rejeição mais alta do que Fuad

A pesquisa Datafolha em Belo Horizonte, divulgada nesta quinta-feira (24/10), apontou uma leve queda nas rejeições ao atual prefeito, Fuad Noman (PSD), e ao deputado estadual Bruno Engler (PL). A três dias para a votação do segundo turno, o parlamentar bolsonarista segue com a pior avaliação do pleito.

Segundo o levantamento, 47% dos entrevistados disseram que não votariam em Engler “de jeito nenhum”, enquanto outros 35% votariam “com certeza”. Outros 16% responderam que talvez votem no candidato do PL, e 2% estão indecisos. Na pesquisa divulgada no dia 10 de outubro, Bruno Engler tinha uma rejeição de 48%.

Por outro lado, o prefeito Fuad continua com a preferência do eleitor. Dos entrevistados, 36% disseram não votar de “jeito nenhum” no atual chefe da administração municipal, enquanto no último levantamento o índice era de 39%. Outros 43% dos entrevistados responderam que votariam “com certeza”; 20% disseram que talvez votem no candidato, e 1% está indeciso.

A segunda rodada Datafolha ouviu 910 eleitores belo-horizontinos entre terça-feira (22/10) e quarta (23/10). A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S. Paulo e pela TV Globo, registrado na Justiça Eleitoral com o número MG-04815/2024.

Datafolha 24/10

Estimulada

Fuad Noman (PSD) - 46%

Bruno Engler (PL) - 39%

Branco/Nulo - 10%

Indecisos 5%

Espontânea

Fuad (PSD) - 35%

Engler (PL) - 29%

Indecisos - 16%

Branco/Nulo - 8%

Outros - 3%

Atual prefeito - 1%

Transferência de votos

Mauro Tramonte (Republicanos)

Fuad (PSD) - 45%

Engler (PL) - 34%

Gabriel Azevedo (MDB)

Fuad (PSD) - 53%

Engler (PL) - 34%

Duda Salabert (PDT)

Fuad (PSD) - 85%

Engler (PL) - 7%

Rejeição

Engler - 47% (era 48%) não votariam de jeito nenhum

Fuad - 36% (era 39%) não votariam de jeito nenhum