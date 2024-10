O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto usou o termo golpistas para se referir aos presos do 8 de janeiro. A declaração foi feita durante uma entrevista à GloboNews na tarde desta segunda-feira (29/10). Valdemar da Costa Neto comentava o projeto de anistia dos presos do oito de janeiro — que será discutido na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira (29/10).

Em um momento ele afirma que as penas para essas pessoas "que estavam segundo pedaços de madeira, não fuzis" era alta demais e que ele iria se reunir com Arthur Lira, presidente da Câmara para solicitar que ele conversasse com os ministros do Supremo Tribunal Federal para reduzir as penas de 17 para 4 anos.

A jornalista Andreia Sadi então questiona se essa redução de pena seria para os golpistas e o presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, diz "isso os golpistas".

Os ataques de oito de janeiro às sedes dos Três Poderes, foram — notamente — uma tentativa de golpe para tentar reverter o resultado das urnas. Os presentes queriam a volta de Jair Bolsonaro, nome forte do partido de Valdemar.

O PL e o presidente do partido emitiram nota logo em seguida afirmando que a expressão 'golpista' não representa o entendimento de Valdemar da Costa Neto e que a fala ocorreu porque os repórteres estavam usando o mesmo termo durante a conversa.

"É evidente que não acredito que os eventos de 8 de janeiro tenham se configurado como tentativa de golpe de Estado. NA verdade, considero que foram ações desordenadas, que, infelizmente resultaram em condenações severas, chegando a 17 anos de prisão, o que enfatizei durante a entrevista como sendo extremamente desproporcional. Peço desculpas pelo equívoco gerado e reafirmo meu compromisso com o debate respeitoso sobre temas tão importantes", afirma Valdemar da Costa Neto, em nota.

