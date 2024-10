Em Minas Gerais, o Partido Social Democrático (PSD) acompanha o fluxo nacional e se consolida como o partido com maior número de prefeitos eleitos. A legenda do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, soma, após a eleição em segundo turno, 142 cadeiras no Executivo dos municípios que, juntos, têm mais de 5,2 milhões de pessoas. O número representa 16% das prefeituras. No Brasil, o partido elegeu 887 prefeitos.





Considerando apenas a capital e a região metropolitana, o PSD vai administrar seis cidades a partir de 2025: Belo Horizonte, Matozinhos, Juatuba, Capim Branco, Baldim e Nova União. Somados, os municípios abrangem 2,4 milhões de habitantes, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estática (IBGE). Foram considerados 844 municípios de Minas Gerais. Em nove, a eleição está anulada sub judice.





O Partido Progressistas (PP) figura em segundo lugar no ranking, mas atingiu pouco mais da metade de prefeituras que o PSD terá. Com 74 eleitos, a legenda será responsável por uma população de 1,8 milhão. Na região metropolitan da capital, o grupo é o que mais elegeu prefeitos, somando oito cidades. No cenário nacional, o partido é o terceiro da lista e reúne 747 chefias executivas.





Em seguida, aparece o União Brasil, que terá o comando de 69 prefeituras em Minas Gerais, que representam 1,7 milhão de habitantes.

PT x PL





O Partido Liberal (PL), do deputado estadual Bruno Engler, que disputou o segundo turno em Belo Horizonte apadrinhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL), é o quarto em número de prefeituras. São 53 cidades, com um total de 1,76 milhão de habitantes. Já o Partido dos Trabalhadores (PT) ficará com 35 prefeituras em Minas e governará 1,65 milhão de habitantes.





Quando o embate partidário é analisado na região metropolitana, ambos fizeram apenas uma prefeitura cada, mas o PT supera a legenda de Jair Bolsonaro em número de população administrada, com os 621 mil habitantes de Contagem, município que reelegeu a prefeita Marília Campos em primeiro turno. Luan (PL) comandará, pelos próximos quatro anos. a prefeitura de Itaguara, cidade com 13,8 mil habitantes.





O Novo, partido do governador Romeu Zema, fez nove das 853 prefeituras mineiras. Em Belo Horizonte, Zema declarou apoio ao candidato Bruno Engler, derrotado por Fuad Noman. A legendanão conquistou prefeitura na Grande BH.





Partidos mais inclinados à esquerda aparecem no fim da lista. O Partido Democrático Trabalhista (PDT), de Duda Salabert que disputou o primeiro turno da eleição em Belo Horizonte, fez 21 prefeituras e governará cerca de 250 mil pessoas.





O Partido Verde (PV), com três prefeituras, terá uma população de 81 mil habitantes para administrar. Enquanto o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), com uma única prefeitura, cuidará de 12 mil mineiros. O prefeito Nivaldo Botafogo foi reeleito.

Enfraquecimento



Para Adriano Cerqueira, cientista político da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), as eleições municipais indicam enfraquecimento da esquerda em Minas Gerais, sobretudo para o pleito de 2026.

“O PT deixou de ser uma âncora para a esquerda e viu crescer à sua sombra o PSD. O PT vai chegar muito fraco em Minas para 2026, tende a ser mais um partido satélite nas costuras para algumas candidaturas de esquerda do que propriamente um protagonista”, afirmou.





Por outro lado, o especialista diz que percebe um avanço da direita e maior organização política. “O PL conseguiu lançar candidaturas competitivas, com candidatos jovens, vemos um investimento de médio e longo prazo”, explicou.





Diante desse cenário, o apoio da legenda liderada por Gilberto Kassab (PSD) para 2026 está incerto. “O PSD apoia o Lula no plano federal, mas está na base do Tarcísio de Freitas em São Paulo, que apoiou o Nunes, enquanto Lula apoiou o Boulos. O partido vai ficar como um pêndulo, onde o PL conseguir uma candidatura regionalmente forte, o PSD deve apoiar. Onde a esquerda conseguir uma candidatura forte, o partido deve ficar com isso”, disse Cerqueira.

Segundo turno



No último domingo, o PSD conseguiu alçar nomes próprios às prefeituras de nove cidades no país. Além de Belo Horizonte, Curitiba (PR), Londrina (PR), Olinda (PE), Piracicaba (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Uberaba (MG) e Caucaia (CE) serão governadas pelo partido de Kassab. O MDB elegeu sete prefeitos, o PL e o União Brasil, 6 cada. Já o PT conseguiu eleger quatro candidatos, sendo apenas um na capital: Fortaleza (CE).