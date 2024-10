O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu um acidente doméstico na noite desse sábado (19/10) e precisou cancelar uma viagem programada à Rússia para a cúpula do Brics. Segundo Roberto Kalil Filho, médico do presidente, Lula teve um "pequeno sangramento cerebral".

De acordo com boletim do Hospital Sírio-Libanês, o presidente sofreu uma queda em casa e apresentou um "ferimento corto-contuso na região occipital", ou seja, um leve ferimento na parte de trás da cabeça. Ele deu entrada no hospital no sábado e foi liberado no mesmo dia.

Lula estava no Palácio do Planalto, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, quando sofreu a queda no banheiro. Segundo o jornal "O GLOBO", em decorrência do acidente, o presidente precisou de cinco pontos na parte de trás da cabeça. O ferimento não foi considerado grave.

Ainda segundo o hospital, apesar de não estar liberado para viagens aéreas de longa distância, o presidente pode exercer atividades mais simples. No entanto, seguirá em observação nas próximas 72 horas sob os cuidados do cardiologista Kalil e da infectologista Ana Helena Germoglio. Na terça-feira (22/10), Lula realizará novos exames.

Para Kalil, o cancelamento da viagem era necessário independentemente da idade do paciente. O presidente completa, na próxima semana, 79 anos. "Qualquer pessoa teria que ter os mesmos cuidados. Independentemente da idade, a viagem teria que ser cancelada", explicou o médico.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto, Lula participará da cúpula de maneira remota. "O presidente irá participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto", diz a nota oficial.