Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem sido uma figura ativa em campanhas voltadas para a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deve lançar a sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal em 2026. A informação foi dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nessa terça-feira (29/10), durante uma visita à bancada do Senado. Ele foi ao Congresso Nacional para discutir pautas prioritárias e a sucessão das presidências da Câmara e do Senado no próximo ano.

Em sua visita, o ex-presidente afirmou Michelle não é muito "afeita à política", mas que tem "muita chance". "Atualmente, em conversas, ela (diz que) pretende, sim, disputar o Senado pelo Distrito Federal. No momento, essa é a pretensão nossa", emendou.

“Acredito que ela tenha muita chance. Afinal de contas, ela participou ativamente na campanha da Damares [Alves, senadora], e a Damares saiu de 2% e acabou ganhando da Flávia Arruda, que tinha 40% aqui”, completou Bolsonaro.



Para o ex-presidente, Michelle "se expressa muito bem", o que seria uma vantagem na disputa. "Eu fiquei até assustado com a forma que eu a conheci nessa parte, em 2022, na convenção do Rio de Janeiro. Eu não sabia que ela falava tão bem”, disse o ex-presidente do Senado.