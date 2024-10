O prefeito reeleito Fuad Noman (PSD) agradeceu nesta terça-feira (29/10) aos funcionários públicos pelos serviços prestados durante os dois anos de seu governo e pelos próximos quatro anos para os quais foi eleito.

"Quem merece parabéns são vocês. Nós ganhamos usando o trabalho que vocês fizeram. Falei em todos os momentos que não tinha padrinho, que meu padrinho eram as obras. Quem fez as obras? Quem tocou a prefeitura? Quem fez as coisas acontecerem? Foram vocês! Eu é que tinha que dizer muito obrigado, e é isso que quero fazer agora", disse a um salão cheio de servidores.

Durante a agenda, o prefeito foi acompanhado pelo vice-prefeito eleito Álvaro Damião (União Brasil), que também expressou gratidão aos presentes.

Na publicação, Fuad Noman destacou que sua reeleição deve ser compartilhada com "os mais de 67 mil servidores e profissionais terceirizados" que atuam para o município.

"Como sempre digo, ninguém trabalha sozinho. Os próximos quatro anos serão de muito diálogo e dedicação ao povo de Belo Horizonte", afirmou o prefeito.

Noman foi reeleito ao obter 53% dos votos, enquanto o deputado estadual Bruno Engler (PL) recebeu 47%.