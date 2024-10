Os ex-policiais militares que confessaram os assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSol) e do motorista Anderson Gomes, Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, vão a júri popular nesta quarta-feira (30/10). A audiência será no 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro e tem horário de início previsto para às 9h e os réus participarão por videoconferência, cada um em seu respectivo presídio.

Os réus confessos estão presos desde março de 2019. Lessa e Queiroz respondem por duplo homicídio triplamente qualificado — motivo torpe, emboscada e recurso que impossibilitou a defesa da vítima — e pela tentativa de homicídio cometida contra Fernanda Chaves, assessora de Marielle na época.

O Ministério Público (MP) está pedindo pena máxima para os assassinos, o que pode chegar a 84 anos de prisão. O processo movido contra eles possui mais de 13,6 mil páginas, 68 volumes e 58 anexos. Nove testemunhas serão ouvidas pelo júri, com sete tendo sido indicadas pelo MP e duas pela defesa de Ronnie Lessa.

Marielle e Anderson foram emboscados e alvejados em março de 2018, enquanto voltavam de uma agenda política na Lapa, Zona Central da capital fluminense.

