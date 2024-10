O candidato do PL, Bruno Engler, vota na Escola SEB Sagrado (antigo Sagrado Coração de Maria), no Bairro Serra, na manhã deste domingo

"Batemos na trave", disse o deputado estadual Bruno Engler (PL) nesta terça-feira (29/10), sobre a disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, onde foi derrotado por Fuad Noman (PSD), reeleito prefeito no segundo turno da disputa na capital mineira.





Em uma breve fala na tribuna do plenário, o deputado agradeceu os 577 mil votos recebidos e lamentou não ter sido eleito.





"Infelizmente não foi o suficiente para derrotar um sistema corrupto, canalha que se mantém no poder, mas a gente sai dessa eleição com a consciência tranquila, com as mãos limpas. Não nos rebaixamos ao nível da corrupção, não nos rebaixamos ao nível da politicagem e batemos na trave", disse o deputado. Ele também aproveitou seus minutos de discurso na tribuna para fazer críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).









"A gente vai continuar aqui trabalhando em defesa dos nossos valores, trabalhando em defesa dos nossos princípios, buscando sempre combater a criminalidade, como já temos feito, buscando sempre um estado melhor, respeitando os valores cristãos e os valores da família", afirmou. O deputado garantiu que a "direita, permanece firme, permanece forte, não só em Belo Horizonte, mas em toda a Minas Gerais".

