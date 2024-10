Eleição terminada, página virada. Considerando natural que o governador Romeu Zema (Novo) tenha feito suas escolhas políticas na disputa à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) - no primeiro turno Zema apoiou o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) e, no segundo, o deputado estadual Bruno Engler (PL) -, o prefeito reeleito Fuad Noman (PSD) manterá o relacionamento institucional e republicano com Romeu Zema.





“Tenho com o governador uma relação institucional e republicana, que será mantida.

O governador sempre foi muito cortês comigo, e estou certo de que vai continuar ajudando Belo Horizonte”, afirmou o prefeito.