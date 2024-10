No dia seguinte do segundo turno das eleições municipais, o secretário da Casa Civil do governo de Romeu Zema (Novo), Marcelo Aro, iniciou sua ofensiva na Câmara Municipal. Líder da chamada "Família Aro", ele recebe, nesta segunda-feira (28/10), às 19h, vereadores eleitos para discutir a composição da Mesa Diretora.

O nome indicado para presidir a Casa é o de Juliano Lopes. Segundo interlocutores, Aro afirmou já contar com o apoio de 27 vereadores, sendo dez deles de seu próprio grupo político. Entre os reeleitos, estão Juliano Lopes (Podemos), Claudio Mundo Novo (PL), José Ferreira (Podemos), Professora Marli (PP) e Flávia Borja (DC). Novos aliados incluem Lucas Ganem (Podemos), Tileléo (PP) e Neném da Farmácia (Mobiliza). A vereadora Marilda Portela (PL), ex-membro do Cidadania e alinhada ao prefeito Fuad Noman, deve integrar o grupo, além da possibilidade de agregar Juninho Los Hermanos (Avante).

Aro também busca atrair a bancada do PL, composta por Pablo Almeida, Vile dos Santos, Uner Augusto e Sargento Jalyson, todos com posições mais próximas do bolsonarismo. Além disso, ele pretende negociar com o Novo, partido de Marcela Tropia, Braulio Lara e Fernanda Altoé, fortalecendo ainda mais sua base.

Os dez nomes restantes que devem compor a mesa permanecem em aberto, e a reunião desta noite será crucial para definir esses apoios.