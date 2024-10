O comentário da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feito em resposta a uma postagem do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), que se referiu ao governador Ronaldo Caiado como "canalha"

A disputa entre o candidato apoiado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições municipais de Goiânia rachou a direita. Nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) disse, na noite desse domingo (27/10), que "quem nasceu pra ser Caiado, jamais será Bolsonaro".

O comentário da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feito em resposta a uma postagem do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), que se referiu ao governador Ronaldo Caiado como "canalha". O parlamentar bolsonarista afirmou que ele não é confiável, "nem de direita". E ainda disse que ele não é uma boa opção para concorrer as eleições presidenciais.

As críticas a Caiado se intensificaram quando o Governador de Goiás, em entrevista ao jornal O Globo, debochou da operação da Polícia Federal, realizada na última sexta-feira (25), que atingiu o deputado bolsonarista. "Com a PF batendo na porta, foi a primeira vez que Gayer acordou cedo na vida, pena que não foi pra trabalhar", disse Caiado.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que o posicionamento de Caiado é "mais do que lamentável...bizarro". "Que crise moral nosso Brasil vive", emendou.

Já o vereador eleito em Belo Horizonte, Pablo Almeida (PL), sugeriu que Gayer irá disputar as eleições para o Governo de Goiás nas eleições de 2026. "Caiado vai aprender nas urnas em 2026. Gayer Governador", escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Eleições em Goiânia

Caiado e Jair Bolsonaro ficaram de lados opostos na eleição municipal da cidade. Apadrinhado pelo governador de Goiás, Sandro Mabel (União Brasil) venceu o segundo turno na disputa pela prefeitura. Ele derrotou Fred Rodrigues (PL), que contou com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO).



Conheça as propostas de Mabel para a mobilidade, a saúde, a segurança e a educação de Goiânia.