O candidato do União Brasil, Sandro Mabel, é o vencedor do segundo turno das eleições para prefeito de Goiânia (GO). Ele obteve o apoio de 344.065 eleitores. O novo mandato começa em 1° de janeiro de 2025.

Natural de Ribeirão Preto - SP, Mabel nasceu em 31/12/1958 e tem 65 anos de idade. Ao TSE, o candidato declarou um patrimônio no valor de R$313.405.916,29 em bens.

Goiânia tem a população estimada em 1.494.599 pessoas. O esgotamento sanitário adequado alcançava 76,1% da cidade.

O salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2021, segundo o IBGE, era de 3,2 salários mínimos.

Conheça as propostas de Mabel para a mobilidade, a saúde, a segurança e a educação de Goiânia.