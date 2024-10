O deputado federal Gustavo Gayer (PL) subiu o tom contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, na noite desse domingo (27/10), o parlamentar bolsonarista chamou Caiado de "canalha" e disse que ele "nunca será presidente". Gayer ainda afirmou que não é possível confiar no governador de Goiás, que, segundo ele, "não tem nada de direita".



Sem provas, Gayer acusou Caiado de ter envolvimento com a operação da Polícia Federal (PF) que o atingiu, na última sexta-feira, por suspeita de desvios de recursos de cota parlamentar. O parlamentar disse que foi "vítima" de uma perseguição do Judiciário após uma visita de Ronaldo Caiado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Curiosamente, Ronaldo Caiado visita Alexandre de Moraes na terça (23) e na sexta (25) eu recebo a Polícia Federal na minha casa. Eu não queria acreditar que o Caiado estava por trás disso (operação). Por mais que eu tivesse suspeitas, eu optei por ficar em silêncio, calado, porque eu não conseguiria acreditar que ele seria capaz disso", alegou o deputado bolsonarista.

As críticas do bolsonarista ocorrem após uma entrevista do governador de Goiás para o jornal O Globo, na qual ele debochou da operação da Polícia Federal. "Com a PF batendo na porta, foi a primeira vez que Gayer acordou cedo na vida, pena que não foi pra trabalhar", disse Caiado em entrevista.

Gayer afirmou que tentou “de tudo” para reaproximar Caiado e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na tentativa de unir a “direita”. Segundo ele, acreditava que Caiado poderia ser uma boa opção para disputar a Presidência, mas que não pensa mais assim.

"Eu tentei de tudo para reatar e reaproximar o senhor do Bolsonaro para que a direita pudesse andar junta [...]. Canalha! Eu tentei admirar o senhor, mas agora com esse comentário idiota, infantil. Que canalhice!", completou.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A disputa eleitoral pela Prefeitura de Goiânia rachou a direita no estado. Caiado e Jair Bolsonaro ficaram de lados opostos na eleição municipal da cidade. Apadrinhado pelo governador de Goiás, Sandro Mabel (União Brasil) venceu o segundo turno na disputa pela prefeitura. Ele derrotou Fred Rodrigues (PL), que contou com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO).



Conheça as propostas de Mabel para a mobilidade, a saúde, a segurança e a educação de Goiânia.