A prefeita eleita de Aracaju (SE), Emília Corrêa (PL), comemorou a vitória em redes sociais dublando a música gospel 'Leão', da cantora Gabriela Rocha, usando uma maquiagem inspirada no animal. Emília venceu a disputa pela prefeitura de Aracaju com 165.924 votos, equivalente a 57,46% dos votos válidos. O adversário dela no segundo turno, Luiz Roberto (PDT), obteve 122.842 votos, 42,54%.

Emília é vereadora na cidade há dois mandatos e será a primeira mulher a comandar a prefeitura de Aracaju. Em suas redes sociais, Emília Corrêa agradeceu aos eleitores pela vitória e destacou a fé como sua motivação para liderar a capital sergipana. Ela afirmou que estará "à frente dos destinos" da cidade, comprometida em cuidar dos que mais precisam, e comparou-se a uma leoa em seu papel de proteção e cuidado com a população.

"Aracaju, MUITO OBRIGADA por momentos indescritíveis, por ser raros. Nossa vitória foi linda! E agora, é hora de cuidar da nossa gente. E a melhor forma de demonstrar o que estamos vivendo hoje é retratar a força que me move: a fé em Jesus, o Leão da Tribo de Judá (Apocalipse 5:5)", escreveu.





"E como uma leoa, que na natureza, desempenha um papel crucial na sobrevivência e no bem-estar de sua prole, vou estar à frente dos destinos de Aracaju, cuidando e protegendo, em especial daqueles que mais precisam. Vamos escrever um lindo capítulo na história da nossa cidade com Deus e o povo", emendou.





No vídeo, Emília Corrêa aparece inicialmente vestindo uma camiseta branca com a frase "Eis-me aqui" e o número 22, em referência ao número dela na urna eletrônica. Após uma transição, surge com maquiagem de leão e uma camiseta com a palavra "escolhida" enquanto dubla a música gospel Leão.



Conheça as propostas de Emília para a mobilidade, a saúde, a segurança e a educação de Aracaju.