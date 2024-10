Derrotado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) na disputa à Prefeitura de São Paulo neste domingo (27/10), Guilherme Boulos (Psol) obteve quase o mesmo percentual da disputa que tinha obtido em 2020, contra Bruno Covas (PSDB). O que chama atenção é a diferença nos valores nas duas campanhas.

Na campanha feita há quatro anos o pessolista recebeu mais de R$ 7,5 milhões na sua campanha contra o tucano. Na época, ele recebeu 40,62% (2.168.109) dos votos válidos, contra 59,38% (3.169.121) para Covas, que morreu em 2021, em decorrência de um câncer no aparelho digestivo.

Já na corrida eleitoral deste ano, a campanha de Boulos recebeu valor superior a R$ 81 milhões, contudo, os resultados não se converteram em um desempenho eleitoral melhor no segundo turno.

Nunes recebeu 59,35% (3.393.110) dos votos, contra 40,65% (2,323,901) do candidato do Psol, que neste pleito também recebeu o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Já o adversário contou com o apoio de duas figuras importantes da direita. Além do apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também declarou apoio e participou de algumas agendas do emedebista.

