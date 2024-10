Embora considere que a “base de Lula” saiu vencedora da corrida eleitoral de 2024 e rechace a ideia de que o PT ficou na “zona de rebaixamento”, como declarou seu colega de Esplanada e correligionário Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirma que o PT e o governo precisam “fazer a transição” para a política no mundo digital. Filiado histórico, ele defende, ainda, que o partido dialogue com as religiões e se fortaleça em uma área sobre a qual o bolsonarismo avançou. Nesta entrevista a Gilberto Nascimento, no PlatôBR Entrevista, Teixeira falou do futuro do PT, da derrota de Guilherme Boulos em São Paulo e do que espera das investigações dos atos antidemocráticos. “Tem que pôr o chefe na cadeia”, disse, referindo-se a Jair Bolsonaro.