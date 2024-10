Governador Romeu Zema criticou decisão do ministro da Suprema Corte que anulou condenações de Zé Dirceu

O governador Romeu Zema (Novo) foi às redes sociais nesta terça-feira (29/10) para comentar a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou as condenações na Operação Lava Jato realizadas pelo ex-juiz e atual senador Sérgio Moro (União Brasil) contra o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu (PT).

O crime compensa no Brasil? José Dirceu, ex-ministro do PT, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, teve suas condenações anuladas. Mais uma decisão que desrespeita a sociedade e enfraquece a luta contra a impunidade. — Romeu Zema (@RomeuZema) October 29, 2024

"O crime compensa no Brasil? José Dirceu, ex-ministro do PT, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, teve suas condenações anuladas. Mais uma decisão que desrespeita a sociedade e enfraquece a luta contra a impunidade", publicou o governador mineiro.

A medida de Mendes atendeu a um pedido da defesa do petista e resultou na decisão da Suprema Corte de considerar o ex-juiz Moro suspeito pelo julgamento dos processos. Decisões do magistrado impediram que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concorresse à presidência em 2018. Pouco após essas decisões, Moro foi nomeado ministro da Justiça pelo adversário petista no pleito, Jair Bolsonaro (PL).

A decisão permite que Dirceu recupere os direitos políticos. Ele havia sido condenado, por Moro, a 24 anos de prisão em duas decisões, o que o colocava na Lei da Ficha Limpa.

"A confraria formada pelo ex-juiz Sergio Moro e os procuradores de Curitiba encarava a condenação de Dirceu como um objetivo a ser alcançado para alicerçar as denúncias que, em seguida, seriam oferecidas contra Luiz Inácio Lula da Silva", afirma Gilmar na decisão.

Zema apoiou Bolsonaro nas eleições de 2022 para presidente e o candidato bolsonarista Bruno Engler (PL) à Prefeitura de Belo Horizonte na disputa deste ano.