O prefeito reeleito de Recife (PE), João Campos (PSB), disse que a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é um "governo melhor" do que a avaliação feita sobre ele. Em entrevista ao programa Roda Viva, na noite dessa segunda-feira (28/10), Campos destacou diversas entregas do governo Lula 3, como a redução no índice de inflação, a queda na taxa de desemprego e a redução do número de pessoas no mapa da fome, que ele avalia positivamente.





"O governo Lula é um governo melhor do que a avaliação do próprio governo. É um governo que conseguiu nos indicadores macroeconômicos principais buscar um controle da inflação, uma redução do desemprego, que é importante também... A gente tem agora nesse último trimestre menos de 7% (de taxa de desemprego), a menor das últimas décadas. (Um governo) onde a gente tem uma capacidade de superávit de exportação, onde a gente tem indicadores que de fato são bons indicadores construídos", elogiou.

Para o prefeito de Recife, as realizações do governo Lula caem em "eventuais armadilhas", que criam "cortinas de fumaça". Ele ainda compara a gestão do presidente Lula com a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Fazendo uma comparação com o governo, além da presença social, claro, onde a gente tem mais de 30 milhões de pessoas que saíram do mapa da fome, um caminho concreto de avanço nas políticas sociais, do minha casa, minha vida, mais de um milhão de casas que serão construídas, você tem uma reestruturação da pesquisa, do ensino, você vê o governo Lula com muita entrega que muitas vezes cai em eventuais armadilhas, criam cortinas de fumaça e cobrem as entregas do governo", disse.

"É o oposto do governo anterior de Bolsonaro, onde você tinha um governo do ponto de vista de entrega funcionava muito menos e criava cortinas de fumaça para sair da não entrega. Então, isso é uma coisa quase paradoxal", emendou.