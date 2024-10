O senador Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro e um dos “donos” do Progressistas ao lado de Arthur Lira, está feliz da vida com os resultados das eleições municipais.

Se antes ele vinha sendo apontado como um chefe político em rota descendente, especialmente pela perda de espaço para o PT em seu estado natal, o Piauí, com o pleito deste ano ele considera ter recuperado parte do espaço perdido.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ciro se gaba da vitória de Silvio Mendes em Teresina, ainda no primeiro turno. Mendes é do União Brasil, mas teve o senador como um de seus principais padrinhos. Também vêm sendo computados em favor dele outros resultados em capitais nordestinas, como a vitória de Cícero Lucena, do Progressistas, reeleito neste domingo em João Pessoa. Ciro, por sinal, é bastante próximo do deputado Hugo Motta, o candidato de Lira à presidência da Câmara.