O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) utilizou o Plenário do Senado para criticar as recentes anulações das condenações do ex-ministro José Dirceu, envolvido na Operação Lava Jato. Em seu discurso, Cleitinho afirmou que, em um "país sério", Dirceu jamais teria deixado a prisão.

“Foi condenado por corrupção. Esse cara agora está apto a ser candidato em 2026. Farei o que puder para que isso não aconteça, podem ter certeza disso”, disse.

O mineiro também abordou as decisões judiciais que envolvem as prisões relacionadas aos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, e destacou seu empenho em aprovar a chamada PEC da Anistia no Congresso Nacional. Cleitinho também está recolhendo assinaturas para um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Enquanto a PEC da Anistia não for aprovada, não podemos permitir que outras questões avancem. Se as condenações de José Dirceu são anuladas, é justo que a PEC da Anistia também seja votada”, defendeu Cleitinho.

“Apelo aos 36 senadores que apoiaram o impeachment do ministro Alexandre de Moraes: precisamos aprovar essa PEC da Anistia. Já existe uma proposta na Câmara e outra aqui no Senado. Que o presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e as comissões desta Casa coloquem o tema em votação o quanto antes, para que o Plenário decida de forma soberana”, concluiu o senador.