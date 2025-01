Ex-vereadora Janaína Lima (PP) mandou retirar vaso sanitário do gabinete que ocupava na Câmara Municipal de São Paulo

A ex-vereadora de São Paulo Janaína Lima (PP) voltou atrás e decidiu doar a privada retirada do seu antigo gabinete na Câmara Municipal de São Paulo. Um vídeo, publicado pelo jornal Folha de S. Paulo na quarta-feira (1º/1), mostra o momento em que uma equipe retira um vaso sanitário e duas pias de sua antiga sala. As imagens foram obtidas pela câmera de segurança do local.





Anteriormente, a ex-parlamentar havia esclarecido que as pias e o vaso sanitário foram colocados com o próprio dinheiro. Segundo ela, a retirada dos utensílios aconteceu por orientação jurídica. No entanto, ela voltou atrás e resolveu doar os equipamentos.

"Oi pessoal, entreguei o gabinete respeitando toda a legislação estabelecida da Câmara Municipal de São Paulo, a legislação interna, entregando com todos os equipamentos públicos que recebi. Por orientação do Jurídico, equipamentos instalados com recursos próprios foram retirados. No entanto, por uma decisão pessoal, esses equipamentos estão sendo doados agora para a Câmara Municipal decidir o melhor destino", afirmou Janaína.

Repercussão

Após a repercussão, Janaína também declarou que os itens retirados foram instalados com dinheiro próprio e que não faziam parte do patrimônio público do gabinete. “Obviamente que nem eu, nem meus assessores precisamos de privada”, afirmou.

A ex-vereadora ainda informou que, em oito anos de mandato, economizou mais de R$ 9 milhões dos recursos do legislativo municipal.