Morte de Fuad: Damião decreta luto oficial em BH

O prefeito interino de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), declarou luto oficial de oito dias na capital mineira nesta quarta-feira (26/3), pelo falecimento do prefeito Fuad Noman (PSD), conforme publicação no Diário oficial do Município (DOM).

Fuad morreu aos 77 anos na manhã desta quarta-feira. Ele estava internado em estado grave no Hospital Mater Dei desde a noite dessa terça-feira (25/3), após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O político estava internado desde 3 de janeiro e completou 87 dias na unidade hospitalar. Com a morte do prefeito, o vice Álvaro Damião, que governava interinamente, assume a chefia do Executivo de forma definitiva.

A Prefeitura de Belo Horizonte emitiu um comunicado oficial lamentando o falecimento de Fuad.

No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), enfrentou uma série de complicações de saúde no último ano Jair Amaral/EM/D.A Press

Veja na íntegra

"É com profundo pesar que a Prefeitura de Belo Horizonte informa o falecimento do prefeito Fuad Noman, ocorrido nesta data. Fuad Noman dedicou décadas de sua vida ao serviço público, sempre pautado pelo compromisso com a ética, o diálogo e o bem-estar da população de Belo Horizonte. Economista por formação, com sólida trajetória na administração pública, Fuad ocupou importantes cargos no Governo Federal, Governo de Minas Gerais e na Prefeitura de Belo Horizonte, sempre deixando marcas de competência, responsabilidade e sensibilidade social.

Em 2022, assumiu o cargo de prefeito da capital mineira, e desde então conduziu a cidade com serenidade, firmeza e espírito público.

Fuad era conhecido por seu trato gentil, sua capacidade de escuta e seu amor por Belo Horizonte. Um homem público íntegro, cuja história se confunde com o desenvolvimento da nossa cidade.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos os cidadãos belo-horizontinos que perdem não apenas um líder, mas um exemplo de ser humano. A cidade se despede com gratidão e reverência."

