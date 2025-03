Políticos e autoridades lamentam morte de Fuad Noman

Políticos e autoridades usaram as redes sociais para manifestar pesar pela morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), nesta quarta-feira (25/3). Segundo o boletim médico, ele faleceu em decorrência de complicações do Linfoma não-Hodgkin.

Pelas redes sociais, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ressaltou a dedicação de Fuad Noman à vida pública e seu compromisso com a sociedade. "Fuad Noman dedicou a vida à causa pública, ao bem estar da sociedade. Funcionário de carreira do Banco Central, trabalhou na Casa Civil do Governo Federal na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Em Minas Gerais, ocupou três secretarias na gestão Anastasia. Em Belo Horizonte, foi secretário, vice-prefeito e prefeito reeleito. Fez muito pelos brasileiros, mineiros e belorizontinos. Tinha ainda muitos planos e projetos para melhorar a vida das pessoas, especialmente daquelas mais necessitadas. Nos deixa cedo demais. Meu profundo pesar à família, aos amigos e a todos os companheiros que estavam ao seu lado nesta nobre e difícil missão de fazer de Belo Horizonte uma cidade melhor para as pessoas."

Em redes sociais, vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), prestou homenagem a Fuad, ressaltando sua trajetória como homem público e sua conduta ética. “Fuad foi um exemplo de servidor público, trabalhou pelo certo. Um exemplo de político, preocupado com construir. Um exemplo de marido e pai. Faleceu como um exemplo de homem, resiliente e digno. Vá em paz, meu amigo”.

Em nota, o senador Rodrigo Pacheco (PSD) destacou a resiliência de Fuad e sua dedicação à capital mineira. “Meu profundo sentimento aos familiares do prefeito Fuad Noman, que faleceu nesta quarta-feira, após uma verdadeira batalha pela vida. [...] Sua resiliência, seu carinho por Belo Horizonte e o legado de excelentes práticas administrativas serão fonte de inspiração para as futuras gerações”, escreveu.

Adversário de Fuad no segundo turno das eleições municipais, o deputado estadual Bruno Engler (PL) lamentou a perda. “Neste momento de dor, nossos pensamentos estão com sua família e amigos. Que Deus conforte o coração de todos e guarde Fuad em paz.”

A deputada federal Duda Salabert (PDT), que também disputou o pleito contra Fuad, destacou seu compromisso com a gestão da cidade mesmo durante o tratamento. “Apesar de nossas divergências políticas, deixo minha solidariedade para sua família, que ele tanto amava. Fuad lutou o quanto pode pela sua saúde, sem desistir do trabalho na Prefeitura.”

Em nota, o deputado federal Aécio Neves (PSDB) ressaltou a amizade com o prefeito e a sua trajetória profissional. "Um extraordinário homem público que tive a honra de ter ao meu lado nos meus dois mandatos como governador do Estado. Dedicado, atencioso e preocupado, sempre, em garantir a maior eficiência da máquina pública, como condição para melhorar as condições de vida da população", afirmou.



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também lamentou a morte do prefeito. "Recebi com tristeza a notícia do falecimento de Fuad Noman, prefeito de BH. Fuad foi servidor público de carreira notável, com mais de 50 anos de serviço. Envio meus sentimentos à família do prefeito e a todos os cidadãos de Belo Horizonte".



O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), também manifestou pesar pela perda do prefeito. “Com profunda tristeza recebi a notícia do falecimento de Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. Meus mais sinceros sentimentos e que Deus possa confortar amigos e familiares neste momento de luto”.

Veja outras reações

"Juiz de Fora se solidariza com Belo Horizonte pela perda de seu prefeito Fuad Noman no dia de hoje. Fuad lutou muito por sua saúde, e manteve firme o compromisso com o serviço público. Meus sentimentos à família, os amigos e aos cidadãos belo-horizontinos", Margarida Salomão, Prefeita de Juiz de Fora.



"É com tristeza que recebemos a notícia da morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Fuad lutou durante as eleições de 2024 para não deixar Bruno Engler e a extrema-direita assumirem a prefeitura de Belo Horizonte. Nossos sentimentos à família nesse momento tão doloroso", Célia Xakriabá (Psol-MG), deputada federal.



"Lamento profundamente a partida de Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. No momento mais difícil da democracia brasileira, mostrou-se um democrata e comprometido com a defesa da Constituição de 88. Meu abraço solidário à família, amigos e ao povo mineiro", Ana Pimentel (PT-MG), deputada federal.

"Quanta tristeza receber a notícia do falecimento do meu amigo, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Perdemos um democrata, estudioso, servidor público, esposo, pai, avô e líder político. Meus sentimentos aos amigos e familiares neste momento tão difícil", Lohanna (PV-MG), deputada estadual.

"Acabo de receber a triste notícia do falecimento do prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman. Fuad sempre foi um exemplo de liderança: comprometido, culto, inteligente e extremamente carinhoso com todos. Por onde passou, sempre colecionou amigos. Esteve ao nosso lado na campanha do Presidente Lula em 2022, sendo um dos poucos prefeitos de um capital a declarar apoio ao Presidente. Todas as vezes que estivemos juntos sempre me recebeu com muito carinho e tivemos sempre muito diálogo em prol de Belo Horizonte e de Minas Gerais", André Janones (Avante-MG), deputado federal.



"Lamento profundamente a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, após uma longa batalha contra o câncer. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos", Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Agostinho Patrus.



"Recebi com muito pesar a notícia do falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Quero expressar meus sentimentos à família e aos amigos, neste momento de dor, e à população da capital mineira", Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais.



"Com profundo pesar, recebi a notícia da morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, aos 77 anos. Um parceiro nas questões metropolitanas, sempre comprometido com o bem público. Meus sentimentos à esposa, Mônica, à família, amigos e à população de BH. Que descanse em paz", Marília Campos, Prefeita de Contagem.

Fuad Noman assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte em 2022, após a renúncia de Alexandre Kalil (PSD), e foi reeleito em 2024.