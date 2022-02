Pacheco rende elogios a Anastasia: 'Um dos maiores homens públicos de MG'

Anastasia (esq., de cinza) recebeu os cumprimentos de Pacheco (ao centro) (foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

O ex-senador Antonio Anastasia (PSD) se despediu do Congresso Nacional nesta quarta-feira (2/2), quando renunciou oficialmente ao mandato parlamentar. Nesta quinta (3/2), ele vai assumir o posto de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Ao comunicar a saída oficialmente aos colegas de Senado Federal, ele recebeu elogios do presidente do Legislativo, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)."Além de um dos maiores homens públicos de Minas Gerais, vossa excelência também foi um dos mais brilhantes senadores da República nestes 200 anos de história da Casa Legislativa", disse Pacheco.O substituto será Alexandre Silveira, também do PSD, que assumiu a cadeira vaga ainda nesta quarta . Pacheco enalteceu o novo companheiro de Senado, mas admitiu "aperto no coração" pela saída de Anastasia."É um político diferente. Sua trajetória é reveladora disso. O professor Anastasia foi o técnico que concebeu a Constituição de Minas Gerais (de 1989), auxiliando os deputados estaduais constituintes e o relator, o então deputado Bonifácio Mourão (PSDB)".Anastasia venceu a eleição interna do Senado para a vaga aberta no TCU em dezembro do ano passado. Ele bateu Kátia Abreu (PP-TO). Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), então líder do governo de Jair Bolsonaro (PL), amargou a lanterna. Eleito senador em 2014, Anastasia teve experiências no Poder Executivo mineiro.Além de ter sido secretário de Planejamento e Gestão e de Defesa Social, foi vice-governador de 2007 a 2010. Em 2011, assumiu o posto de governador. Renunciou três anos depois, justamente para concorrer ao Senado.Anastasia fez carreira política no PSDB. Em 2019, ele foi para o PSD. No Senado, chegou a ser vice-presidente da Casa.