União Brasil e Novo conversam sobre eventual apoio a Zema em Minas Gerais

Zema quer construir coligação para viabilizar reeleição neste ano (foto: Denys Lacerda/EM/D.A Press)

Secretário de Governo toca conversas entre Novo e outros partidos

O União Brasil, partido que será oficializado em breve com a fusão entre DEM e PSL, tem conversas com interlocutores do governo mineiro sobre a possibilidade de apoio à reeleição de Romeu Zema (Novo). O diálogo, segundo apurou o, está no estágio de debates sobre projetos e percepções a respeito do estado e da eleição.Fontes ligadas ao partido confirmam as conversas em prol de Zema, mas explicam que antes de firmar qualquer acordo é preciso entender como o governador vai se portar na próxima eleição.Há quatro anos, o político do Novo foi eleito em uma chapa "puro-sangue", sem coligações. Desta vez, porém, a percepção no Palácio Tiradentes é que será preciso construir alianças, eventualmente cedendo, a políticos de outras agremiações, os postos de vice-governador e senador.Paralelamente às conversas com o Novo, o União Brasil também tem diálogos com outros partidos, como o PSDB e o PSD.No governo mineiro, a avaliação é que o União poderia, por exemplo, contribuir com a chapa indicando o candidato a vice. Neste momento, no entanto, o entorno de Zema está em compasso de espera por ter recebido sinalizações que indicam que a direção nacional do partido a ser formado por DEM e PSL tem cogitado emplacar uma candidatura própria no estado.Em Minas, uma das lideranças do União é o deputado federal Bilac Pinto, eleito pelo DEM, que por um tempo, entre 2019 e 2020, se licenciou do Congresso Nacional para ocupar a secretaria de Governo.As negociações para construir a coalizão de apoio a Zema são tocadas por Igor Eto, que assumiu a secretaria de Governo há quase dois anos. Já no ano passado, o governador admitiu a possibilidade de compor com outros partidos para viabilizar a reeleição "Queremos, juntamente com esses partidos, ter alianças para viabilizar uma candidatura nossa ao governo de Minas'', disse Zema, ao EM, em junho último. "Sabemos que é fundamental que tenhamos partidos aliados conosco na próxima eleição", emendou.

O governo tem boa relação com partidos como o PP, que tem o deputado federal Marcelo Aro, líder de Zema em Brasília. No PL do presidente Jair Bolsonaro, também há quem defenda uma aliança.



O Avante, do pré-candidato a presidente André Janones, compõe a base aliada ao governo na Assembleia Legislativa. Neste momento, o partido caminha para se unir a Zema.