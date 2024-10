Em entrevista ao Estado de Minas, o deputado estadual Bruno Engler (PL) manteve como uma de suas estratégias de campanha criticar a gestão da cidade feita pelo atual prefeito e seu adversário no segundo turno, Fuad Noman (PSD).

Na sabatina transmitida ao vivo na manhã desta quarta-feira (23/10) pelo Portal Uai, o candidato bolsonarista disse que seu rival tenta incutir medo no cidadão para evitar o voto em uma mudança no comando da capital mineira.

Após elencar uma série de críticas à atual gestão da cidade, Engler disparou contra o que considera a estratégia da campanha do prefeito. “Então, o que a gente vê são muitas mentiras para tentar deixar o cidadão com medo de votar com esperança de votar pela mudança, e a gente está aqui para desmistificar tudo isso”.







Uma das principais críticas feitas por Engler ao prefeito tem como objeto a ausência de Fuad nos debates. O pessedista só foi a três debates no primeiro turno e ainda não compareceu a nenhum no segundo.

“O prefeito Fuad ignora porque ele não consegue responder. E aí ele foge dos debates, porque se ele ficar frente a frente comigo, como nós estamos agora, ele não consegue ignorar. Aí ele vai ter que explicar isso. Aqui, ele vai ter que explicar a feira de quadrinhos. Ele vai ter que explicar o contrato de limpeza da Lagoa da Pampulha. Ele vai ter que explicar o seu relacionamento com empresários de ônibus. Ele vai ter que explicar o desperdício de dinheiro público na ciclovia da Afonso Pena, que ele não conseguiu explicar no primeiro debate da Bandeirantes. Ele vai ter que explicar por que foram gastos R$ 8 milhões para transformar a Praça da Estação de seis para meia dúzia, por que ele não fez obras importantes como as que citei aqui, por que ele prometeu tanto e entregou tão pouco”, criticou.

Engler terminou o primeiro turno à frente após a apuração das urnas. O nome do PL teve 34% dos votos e está cerca de 100 mil votos à frente de Fuad Noman, que terminou na segunda posição. As pesquisas de intenção de voto no segundo turno, no entanto, mostram uma vantagem do prefeito sobre o deputado estadual.