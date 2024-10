O candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Bruno Engler, projetou uma eventual gestão na capital mineira com participação efetiva de seus principais apoios políticos. Em entrevista ao Estado de Minas nesta quarta-feira (23/10), o deputado estadual afirmou que, se eleito, atuará ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Perguntado sobre a influência de suas alianças em uma eventual gestão, o candidato recordou as origens de sua parceria com Nikolas Ferreira. Deputado federal mais votado do país em 2022, o mineiro é um dos principais cabos eleitorais nacionais do PL e começou sua trajetória na política formal como membro do gabinete de Engler na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).





“O Nikolas vai ser uma pessoa que vai construir o projeto de Belo Horizonte junto com a gente, eu e ele. A gente surgiu no mesmo ambiente. A gente surgiu ali no movimento Direita Minas, pedindo o impeachment da Dilma e pedindo o Bolsonaro presidente. Depois, a gente conhece o deputado federal mais votado da história do Brasil e é um cara que está ao meu lado em uma relação política e de amizade. É evidente que a gente, chegando lá, ele vai participar dessa construção desse processo, porque é uma das grandes lideranças políticas de Minas Gerais e do Brasil”, afirmou Engler.









Quando questionado sobre a participação efetiva de Nikolas na gestão municipal, Engler reiterou que, se eleito, vai contar não apenas com o deputado federal, mas com seus outros dois principais apoiadores na campanha.





“O Nikolas vai estar junto nesse processo, vai fazer parte da prefeitura junto com a gente. O Nikolas, o Cleitinho e o Bolsonaro, quer dizer, vão estar ali, indicando as pessoas, vão estar fazendo parte do processo das decisões e dos rumos que a gente vai tomar. Eu tenho um grupo político”, concluiu.