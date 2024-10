O candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte, o deputado bolsonarista Bruno Engler (PL), publicou nesta terça-feira (22/10) em suas redes sociais um vídeo de apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à sua campanha. Engler disputa o segundo turno com o prefeito Fuad Noman (PSD), que tenta a reeleição.







“Ele (Engler) vai poder contar conosco para que a gente possa compartilhar as nossas experiências. Eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença”, disse Tarcísio no vídeo veiculado pela manhã nas redes sociais do candidato, que também recebeu, no último dia 17, o apoio do governador Romeu Zema (Novo), anunciado em Sete Lagoas, Região Central do estado, durante entrevista à imprensa local.

No entanto, até agora, nenhum vídeo de apoio de Zema foi veiculado pela campanha do candidato. O governador também não compareceu a nenhuma agenda eleitoral de Engler.





A estreia do governador ao lado de Engler era esperada para o último sábado (12/10), durante “motocarreata” e comício do candidato ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas Zema não apareceu.





Engler alegou problemas na agenda do governador, que, durante essa campanha, gravou vídeos de apoio a candidatos a prefeito e vereador de outros estados.





No primeiro turno das eleições, Zema apoiou o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), que concorreu à PBH tendo como candidata a vice-prefeita a secretária de Planejamento do estado, Luisa Barreto (Novo). A dupla terminou o pleito em terceiro lugar e sem veicular no primeiro turno da disputa nenhum vídeo de apoio do governador. Zema chegou a gravar para a campanha, que optou por não usar as peças com ele.

A reportagem questionou a campanha de Engler se algum vídeo de apoio de Zema será veiculado e se há alguma agenda conjunta prevista. De acordo com a assessoria, um vídeo do apoio de Zema a Engler deve ser veiculado "entre hoje e amanhã". O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão termina na próxima sexta-feira (25/10).