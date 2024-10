O deputado federal Reginaldo Lopes (PT) é o entrevistado desta terça-feira (22/10) no EM Entrevista. O parlamentar é um dos mais importantes quadros do petismo mineiro e está em seu quarto mandato consecutivo em Brasília. Além de figura influente na organização estadual da legenda, Lopes é relator da regulamentação da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados.





A entrevista com o deputado federal será transmitida, ao vivo, a partir das 11h, no canal do Portal Uai no YouTube.





As eleições municipais evidenciaram uma cisão no PT mineiro, ampliada pelo fracasso da candidatura do deputado federal Rogério Correia (PT) à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Neste contexto, Reginaldo Lopes despontou como um dos principais críticos às estratégias do partido.









Em suas redes sociais, o parlamentar tem defendido a modernização da linguagem petista e a formação de novos quadros para competir nas urnas. Ainda na repercussão do resultado do pleito belo-horizontino, Lopes foi o primeiro petista a declarar apoio ao prefeito Fuad Noman (PSD) na disputa contra Bruno Engler (PL) no segundo turno, antes mesmo da manifestação oficial do diretório municipal da legenda.