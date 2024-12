JF: Prefeita anuncia novo secretariado com surpresas

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), anunciou na tarde desta terça-feira (17/12) a composição do novo secretariado da cidade para o segundo mandato que se inicia em 2025.

Ao lado do vice-prefeito eleito, Marcelo Detoni (PSB), e do presidente da Câmara, José Márcio Garotinho (PDT), a petista anunciou uma espécie de dança das cadeiras. Ou seja, o secretariado é composto basicamente pelos mesmos nomes que estão no cargo atualmente, mas em funções diferentes para o próximo mandato.

Ao todo, Margarida anunciou 29 nomes. São para os cargos de secretários, autarquias e empresas estatais.

Confira o novo secretariado e o cargo em que ocupavam antes:

Assistência Social: Malu Salim (mantida no cargo)

Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Fabíola Paulino (mantida no cargo)

Bem-Estar Animal: Márcio Guerra (foi Secretário de Comunicação no 1ª mandato)

Comunicação Pública: Giliard Tenório (assessor especial da prefeita no 1º mandato)

Controladoria-Geral do Município: Diego Resende Ribeiro Pessoa (mantido no cargo)

Cesama (Estatal de Água e Esgoto): Lincoln Santos (foi Secretário de Obras no 1º mandato)

Demlurb (Estatal de Limpeza Urbana): Franciane Pavão (foi subsecretária de Governo no 1º mandato)

Desenvolvimento Sustentável, Inclusivo, Inovação e Competitividade: Ignácio Delgado (mantido no cargo)

Desenvolvimento Urbano e Participação Popular: Cidinha Louzada (foi Secretária de Governo no 1º mandato)

Direitos Humanos: Biel Rocha (mantido no cargo)

Educação: Nádia Ribas (mantida no cargo)

Emcasa (Estatal de Habitação: Raphael Rodrigues (mantido no cargo)

Empav (Estatal de Pavimentação): Mirelly Cardoso (foi subsecretária de Saúde no 1º mandato)

Fazenda e Planejamento: Fernanda Finotti (mantida no cargo)

Funalfa (Autarquia da Cultura): Rogério Freitas (foi secretário de Recursos Humanos no 1º mandato)

Governo: Ronaldo Pinto Junior (foi chefe de Gabinete da prefeita no 1º mandato)

Igualdade Racial: Giane Elisa Almeida (foi secretária da Funalfa no 1º mandato)

JF Prev: Davi Riani (novato no governo)

Licitações: Luan Ferreira (gerente de Planejamento no 1º mandato)

Mobilidade Urbana: Richard Tavares (secretário da Empav no 1º mandato)

Mulheres: Lourdes Militão (novata no governo)

Obras: Bruna Ferreira da Rocha (servidora efetiva da PJF e subsecretária de Obras no 1º mandato)

Procuradoria Geral do Município: Marcus Motta (mantido no cargo)

Recursos Humanos: Matheus Jacometti (subsecretário da Fazenda no 1º mandato)

Saúde: Ana Luísa Guimarães (secretária do Demlurb no 1º mandato)

Segurança Pública e Cidadania: Tadeu David (secretário de Mobilidade Urbana no 1º mandato)

Esporte e Lazer: Marcelo Matta (mantido no cargo)

Meio Ambiente e Mudanças Climáticas: Aline Junqueira (foi secretária desta pasta no 1º mandato, largou para ser candidata a vereadora, perdeu e agora retorna)

Turismo: Eduardo Crochet (assessor da Funalfa no 1º mandato)

"A população de Juiz de Fora, em grande parte, é composta por pessoas negras, por isso é justo que tenhamos homens negros e mulheres negras em posição de direção no nosso mandato. É a primeira vez que a Secretaria de Obras estará sob o comando de uma mulher", destacou Margarida.

Composição política e conexão com evangélicos

Margarida ressaltou que os partidos da base aliada, que ajudaram na vitória eleitoral, estarão contemplados com cargos importantes dentro das secretarias. "PSB, PSD, PDT e PCdoB estarão em cargos dentro das secretarias, inclusive o último terá a subsecretaria na Secretaria de Esportes e Lazer", destacou a petista.

Além disso, Margarida sinalizou o desejo de estabelecer um contato maior com os evangélicos, justificando a escolha de Lourdes Militão para chefiar a pasta de Mulheres, criada para este segundo mandato. Lourdes também é esposa de Nilton Militão (MDB), vereador aliado de Margarida, mas que não conseguiu ser reeleito.

"Ela não vem de um histórico político, mas possui profundo conhecimento das questões que afetam as mulheres na cidade. Conheci o trabalho dela como líder comunitária na Assembleia de Deus, onde está diretamente envolvida com a comunidade evangélica. Decidimos trazê-la para o governo a fim de abrir esse diálogo dentro da prefeitura", explicou.

Por fim, Margarida ressaltou que a dança das cadeiras é a mostra de que o governo será de continuidade. "Um segundo mandato se faz com continuidade e inovação. Não se faz com ruptura. Até porque isso seria decepcionante para o eleitor. Agora o sarrafo subiu, a sociedade não vai aceitar nada menos do que ótimo", finalizou.

