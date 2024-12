O senador Cleitinho (Republicanos) defendeu nesta terça-feira (17/12), em discurso no plenário da Senado, a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito Mista (CPMI) para apurar o desvio de recursos de emendas parlamentares.





“Em vez de ficar fazendo CPI das Bets, de manipulação de bets, vamos fazer uma CPI de nós mesmos, uma CPMI das emendas”, disse o parlamentar.





O senador defendeu uma investigação motivado por uma megaoperação da Polícia Federal que descobriu uma quadrilha formada por empresários e servidores públicos que atuavam em todo país. Eles usavam emendas parlamentares para fraudar licitações e superfaturar obras públicas. A CPI das Bets citada pelo senador apura fraude e manipulação de resultados por plataformas online de jogos de azar.





O senador também criticou as chamadas "emendas pix", quando o recurso é enviado diretamente pelos deputados e senadores para a conta das prefeituras, sem destinação específica, podendo ser gasto pelo município da maneira que achar melhor. Cleitinho defendeu maior transparência na destinação e execução de verbas indicadas pelos parlamentares para suas bases.

Cleitinho disse que não votou a favor da indicação de Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), mas afirmou que ele está correto em agir para garantir transparência na distribuição e aplicação das emendas. “O Flávio Dino está correto. O princípio da administração pública é a transparência”. De acordo com o senador, a CPMI é necessária para apurar inclusive os lobistas que ficam pelos corredores do Congresso Nacional ganhando “dinheiro fácil em cima de emendas parlamentares”.