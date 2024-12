Nova estimativa de rombo do governo Zema é 20% maior do que o previsto na PLOA original

Os ajustes ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) feitos pelo governador Romeu Zema (Novo) aumentaram a previsão de déficit para 2025. Agora, o texto substitutivo enviado à ALMG na última sexta-feira (13/12) estima uma receita na casa de R$ 128,9 bilhões, enquanto as despesas foram fixadas em R$ 137,5 bilhões, gerando um resultado fiscal negativo de R$ 8,5 bilhões.

A nova estimativa de rombo é 20% maior do que o previsto na PLOA original. Antes, o governo estimava R$ 126,6 bilhões em receita, e R$ 133,8 bilhões em despesas, projetando um déficit em R$ 7,2 bilhões. Os deputados podem votar a aprovação da nova lei orçamentária nesta quarta-feira (18/12), na ALMG.

Segundo os dados enviados pelo governador à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o maior aumento está nas despesas intra-orçamentárias: R$ 2,7 bilhões a mais do que o previsto inicialmente. Esse tipo de operação ocorre entre Poderes e instituições que compõem o mesmo orçamento fiscal de uma unidade federativa.

No que tange as despesas fiscais gerais, o aumento foi de cerca de R$ 997 milhões. O gasto previsto com pessoal cresceu em R$ 1,09 bilhão e agora chega em R$ 74,165 bilhões, incluindo o que deve ser empenhado pelo Executivo, Legislativo e Judiciário.