O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), estará em Brasília nesta terça-feira (17/12) para acompanhar a votação do projeto que cria o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag). A proposta, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), permite a renegociação das dívidas estaduais com a União e será analisada pelos senadores.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Zema agradeceu o esforço de Pacheco na busca por uma solução para o endividamento dos estados.

"Estou saindo para Brasília, agora, para acompanhar no Senado a votação do Propag. Estive em Brasília, no mínimo, dez, doze vezes, para tratar dessa questão da dívida de Minas Gerais, de R$ 165 bilhões. E agora, estamos na última etapa. Com essa votação no Senado, que deve acontecer na data de hoje, nós teremos o Propag aprovado", disse o governador mineiro.

"E fica aqui o meu reconhecimento ao trabalho do senador Rodrigo Pacheco, que lutou por essa solução, que vai beneficiar, que vai viabilizar, não só o estado de Minas Gerais, como vários outros que têm uma dívida muito elevada. Mais um passo em direção ao futuro", completou.

Veja os principais pontos do Propag