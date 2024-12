Projeto é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

O Senado Federal deve aprovar em definitivo o projeto que cria o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag) nesta terça-feira (17/12). O texto, de autoria do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cria novas condicionantes para a repactuação dos contratos da dívida, pleito de estados como Minas Gerais, que possui mais de R$ 165 bilhões em débitos com a União.

Tramitando por meio do Projeto de Lei Complementar (PLP) 121/2024, o texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última terça (10/12), por meio de um substitutivo do deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), que promoveu mudanças substanciais na matéria. Agora, o Propag volta para o aval dos senadores antes de ir à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O relator do plenário voltou a ser o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o mesmo quando o texto foi aprovado em agosto. Dentre as mudanças que devem ser analisadas pelos senadores está a redução da taxa de correção de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) + 4% ao ano para IPCA + 2% ao ano.

A mudança no cálculo dos juros era a principal pauta dos governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais, estados superendividados que, juntos, somam mais de R$ 765 bilhões das dívidas dos estados. Para o deputado Dr. Luizinho, o Propag cria condições para que os estados efetivamente voltem a pagar à União.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“A proposta promove a revisão dos termos das dívidas dos estados, criando condições que viabilizem a recuperação fiscal dos entes, ao mesmo tempo que permite o incremento dos investimentos em áreas sensíveis como educação e infraestrutura. A proposição também é benéfica para a União; isso porque, ao viabilizar negociações vantajosas para ambas as partes, dívidas que estão suspensas voltarão a ser pagas”, disse.

Veja os pontos do Propag