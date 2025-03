As três pautas de Gleisi no Congresso

Gleisi Hoffmann já elegeu as três pautas prioritárias para negociar com o Congresso. Seu primeiro teste seria conseguir aprovar, com rapidez e sem danos para o governo, o Orçamento da União, paralisado desde o ano passado. Mas na sexta-feira, 14, à noite, a Câmara jogou água fria na pauta: com a viagem de Hugo Motta no final do mês, o Orçamento ficou para abril.

Ainda nesta semana, conforme afirmou Lula, Gleisi deve levar aos parlamentares a proposta do governo para a reforma da renda, leia-se, isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil. Sobre isso, a petista já se reuniu nesta semana com Fernando Haddad e Rui Costa. Um de cada vez.

A terceira pauta é a PEC da Segurança. Lewandowski afirmou a Gleisi que foram aparadas todas as arestas da proposta que estavam criando ruídos no governo. Agora, ela deve procurar não só os líderes dos partidos, mas os presidentes da Câmara e do Senado para dar andamento ao projeto.